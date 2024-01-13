В Одесі знову сніг та вітер – оголошено штормове попередження

Сьогодні вдень, 13 січня, в Одесі знову пішов сніг, а, за прогнозами, протягом доби очікуються пориви південно-західного вітру. Оголошено штормове попередження.
Одеситам радять обмежити поїздки
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, 14 січня, по Одесі та області утримається ожеледиця. Вранці та вдень очікуються пориви південно-західного вітру, 15-17 м/с.
У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки.
Також не слід залишати авто під деревами та лініями електропередач, а пересуватися під деревами вкрай обережно – внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.
Крім того, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека, і небезпека перебування у пляжній зоні надто висока. У разі виявлення морської міни (мiн) або предметів, схожих на них, у жодному разі не можна їх чіпати, а невідкладно повідомляти про знахідку за номером 102.
Ситуація на дорогах Одещини – складна
Як інформують місцеві Телеграм-канали, зараз на дорогах Одеси та Одеської області досить слизько.
«Так що хтось змушений сьогодні сідати за кермо – будьте обережні. А ще остерігайтеся маршруток, там сьогодні дрифтери за кермом, зважаючи на все»,
– йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що ускладнюється рух на трасах області. А на Миколаївській трасі вже утворився великий затор із фур.
За прогнозами, сніг йтиме ще кілька годин, тож від поїздок за містом поки що краще відмовитися.
Водночас в одеській мерії повідомляють, що зараз в Одесі 2 градуси морозу та невеликі опади у вигляді снігу.
Наразі комунальники розпочали посипання доріг протиожеледними матеріалами. Крім того, продовжується робота з очищення зупинкових комплексів та дощеприймачів. До роботи залучено 41 одиницю техніки.
Фото: Одеса Офіційно