В Одесі знову сніг та вітер – оголошено штормове попередження

Одеситам радять обмежити поїздки

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, 14 січня, по Одесі та області утримається ожеледиця. Вранці та вдень очікуються пориви південно-західного вітру, 15-17 м/с.

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки.

Також не слід залишати авто під деревами та лініями електропередач, а пересуватися під деревами вкрай обережно – внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

Крім того, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека, і небезпека перебування у пляжній зоні надто висока. У разі виявлення морської міни (мiн) або предметів, схожих на них, у жодному разі не можна їх чіпати, а невідкладно повідомляти про знахідку за номером 102.

Ситуація на дорогах Одещини – складна

Як інформують місцеві Телеграм-канали, зараз на дорогах Одеси та Одеської області досить слизько.

«Так що хтось змушений сьогодні сідати за кермо – будьте обережні. А ще остерігайтеся маршруток, там сьогодні дрифтери за кермом, зважаючи на все»,

– йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що ускладнюється рух на трасах області. А на Миколаївській трасі вже утворився великий затор із фур.

За прогнозами, сніг йтиме ще кілька годин, тож від поїздок за містом поки що краще відмовитися.

Водночас в одеській мерії повідомляють, що зараз в Одесі 2 градуси морозу та невеликі опади у вигляді снігу.

Наразі комунальники розпочали посипання доріг протиожеледними матеріалами. Крім того, продовжується робота з очищення зупинкових комплексів та дощеприймачів. До роботи залучено 41 одиницю техніки.

Фото: Одеса Офіційно