Погода в Одесі: чи вщухне вітер 26 грудня

У четвер, 26 грудня 2024 року, протягом доби 26 грудня в Одесі та області очікується північно-східний вітер, сила якого може досягати 15-20 м/с. І введене напередодні штормове попередження залишається чинним.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Як і раніше, одеситів наполегливо закликають бути пильними і по можливості обмежити поїздки, а також не залишати свої авто під деревами та лініями електропередач.
Не слід забувати і про мінну небезпеку, тому бажано відмовитися від відвідування пляжної зони. А у разі виявлення морської міни або схожих предметів, у жодному разі їх не чіпати, а невідкладно повідомити за номером 102.
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Прогноз погоди в Одесі на 26 грудня
В Одесі хмарно з проясненнями. Вночі невеликі опади. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 15-20 м/с.
Температура вночі 0-2°С тепла, вдень повітря прогріється до 2-4°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 26 грудня
По Одеській області на четвер синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями невеликі опади. Вдень без істотних опадів.
Вночі місцями ожеледь, ожеледиця.
Вітер північно-східний, 15-20 м/с.
Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень від 1°С до 4°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
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