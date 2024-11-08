Концерти зірок, історії про чаклунів та гумор від військових: топ культурних подій Одеси у найближчі вихідні 

В Одесі 9-10 листопада відбудеться насичена програма культурних подій. Музей західного та східного мистецтва запрошує на лекцію про міфічну Галісію, її легенди та культурну спадщину, а ввечері того ж дня виступить популярний український гурт Лілу45 зі своїми хітами.

У філармонії пройде концерт «Осінній вечір», де звучатиме класика Баха, Моцарта та інших великих композиторів, а також яскраве шоу Metallica із симфонічним оркестром.

Крім цього, в Одеському театрі ляльок відбудеться не зовсім звичний стендап – «Ненароджені для війни» з відвертими історіями бійців, що поєднують трагікомедію і чорний гумор.

Безплатні, але не менш цікаві культурні події Одеси шукайте тут.

9 листопада, 14:00. Чаклунська Галісія: міфи, легенди, свята. Музей західного та східного мистецтва.

https://t.me/sem_sorok/7427

Одним із найбільш загадкових регіонів Піренейського півострову є Галісія, розташована на його північному заході. Тут збереглося багато міфів, легенд, музичних композицій та інших зразків фольклору, коріння яких пов’язане з кельтською культурою.

На лекції дізнаєтесь:

– Чому Галісію називають чаклунським краєм?

– Які повір’я та легенди розповідають тут жителі морського узбережжя?

– Як можливо, що «відьомський» край став місцем розташування однієї з найвизначніших католицьких святинь, до якої пролягає шлях християнських паломників із різних куточків світу?





9 листопада, 19:00. Концерт Лілу 45, МКЦ «Уніон»

https://concert.ua/uk/event/lely45-odesa

Лілу45 – суперпопулярний український гурт, що розпочав свій музичний шлях у 2021 році та швидко отримав прихильність великої кількості слухачів в Україні та за кордоном. Серед найвідоміших хітів колективу, що став справжнім феноменом українського інді-року, – пісні «Вісім», «Моя душа», «Давай, дивись», «Спробуй купи мене», «Всі дівчата хороші» та інші. Це треки, які підкорювали топ-20 світових чартів Shazam. При цьому альбоми Лілу45 потрапляли до топ-5 на Apple Music, а треки гурту загалом зібрали понад 150 мільйонів прослуховувань.





9 листопада, 18:00. Концерт Осінній вечір в Філармонії.

https://concert.ua/uk/booking/osinnii-vechir-u-filarmoniyi-odesa/

Вже третій рік поспіль проєкт Міхаіла Ксіди збирає поціновувачів класичної музики в Одеській філармонії імені Давида Ойстраха. У ці темні часи прекрасна музика буде підсвітлювати нам наші непрості вечори та налаштовувати на краще. В програмі твори великих композиторів І. С. Баха, В. А. Моцарта, Й. Брамса, Ф. Шуберта, М. де Фальї та інших.





10 листопада, 17:00. 3-тя штурмова та Чорний квадрат. Мілітарі stand-up «Ненароджені для війни». Одеський театр ляльок

https://odesa.karabas.com/3-tya-shturmova-bryhada-ta-chornyy-kvadrat-militari-stand-up-nenarodzheni-dlya-viyny-21/

Трагікомедію про героїзм у простих речах і силу людського духу представляє Третя штурмова бригада. На сцені — військовий, який із перших днів війни зі зброєю в руках захищає Батьківщину. Він говорить про те, що чув від побратимів і посестер, свідком чого став сам. Чорний гумор, кохання і самотність, нестерпне військове хуліганство і небезпечні пригоди у документальній виставі «Ненароджені для війни».

Увага! У виставі звучить ненормативна лексика.

Всі зароблені під час показів кошти будуть перераховані на закриття потреб Третьої штурмової бригади.





10 листопада, 18:00. Металіка з симфонічним оркестром Tribute Show. Одеська Філармонія https://concert.ua/uk/booking/spadkoyemci-petra-stoljarskogo-odesa-01-11/

Цей концерт – це унікальна можливість наживо зануритись у потужну атмосферу культового гурту Metallica у поєднанні із багатогранним звучанням симфонічного оркестру. В цей незвичайний вечір у Вас буде понад півтори години, за які Ви встигнете забути про все, що знаходиться поза межами концертного залу, цілком віддатись енергії музики гурту Metallica та стати свідками дійсно щирих емоцій, котрі створять гамму спогадів. Після виступу Ви зможете із близькими обговорити кожну ноту, кожен удар барабанної палички, кожен штрих струнників.





На анонсному фото – солістка гурту Лілу45