Погода в Одесі: чи буде дощ 23 жовтня

За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок 23 жовтня 2023 року, в Одесі та Одеській області утримається тепла погода. По області можливий невеликий дощ.
Прогноз погоди в Одесі на 23 жовтня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 15-17°С, вдень 22-24°С вище за нуль.
Прогноз погоди в Одеській області на 23 жовтня
На Одещині в понеділок мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 13-18°С, вдень 21-26°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 2-4 км.
Нагадаємо, у суботу, 21 жовтня, в Одесі зафіксували температурний рекорд жовтня за майже 100 років – +31,1°C. Такий показник став найвищим із 1928 року – тоді цього дня було +29,8°С.