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Погода в Одесі: чи буде дощ 23 жовтня

Погода в Одесі: чи буде дощ 23 жовтня

За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок 23 жовтня 2023 року, в Одесі та Одеській області утримається тепла погода. По області можливий невеликий дощ.

Прогноз погоди в Одесі на 23 жовтня

В Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-17°С, вдень 22-24°С вище за нуль.

Прогноз погоди в Одеській області на 23 жовтня

На Одещині в понеділок мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°С, вдень 21-26°С тепла.

На дорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 2-4 км.

Нагадаємо, у суботу, 21 жовтня, в Одесі зафіксували температурний рекорд жовтня за майже 100 років – +31,1°C. Такий показник став найвищим із 1928 року – тоді цього дня було +29,8°С.

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