Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: будет ли дождь 23 октября

Погода в Одессе: будет ли дождь 23 октября

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник 23 октября 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится теплая погода. По области возможен небольшой дождь.

Прогноз погоды в Одессе на 23 октября

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 22-24°С выше нуля.

Прогноз погоды в Одесской области на 23 октября

По Одесской области в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем 21-26°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км.

Напомним, в субботу, 21 октября, в Одессе зафиксировали температурный рекорд октября за почти 100 лет – +31,1°C. Такой показатель стал самым высоким с 1928 года – тогда в этот день было +29,8°С.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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