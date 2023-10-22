Погода в Одессе: будет ли дождь 23 октября

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник 23 октября 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится теплая погода. По области возможен небольшой дождь.
Прогноз погоды в Одессе на 23 октября
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 22-24°С выше нуля.
Прогноз погоды в Одесской области на 23 октября
По Одесской области в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 21-26°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км.
Напомним, в субботу, 21 октября, в Одессе зафиксировали температурный рекорд октября за почти 100 лет – +31,1°C. Такой показатель стал самым высоким с 1928 года – тогда в этот день было +29,8°С.