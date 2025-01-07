Затишні вечори з книгою та цікаві зустрічі: куди піти в Одесі 7 – 9 січня

Занурюємось в новий 2025 год не лише з його буденними справами а й культурними подіями, до яких ми вже звикли і чекали на їхнє повернення. Більшість подій відбудеться в четвер, тож дивіться уважно, щоб не переплутати, куди вам треба.
В середу ви зможете ближче познайомитись з постатю Лесі Українки. В четвер, Художньому музеї відбудеться дискусія щодо нашого минулого та деколонізаційних процесів, а в бібліотеці Грушевського – зустріч, присвячена Василю Симоненку. Час рухатись!
Що: Казкові герої літературних міст ЮНЕСКО
Де: Королоьова, 71-1, Бібліотека 45
Коли: 7 січня, 15:00
Що: Леся Українка. Вибір особистості
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 8 січня, 18:30
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Що: Вечір книги «Війна з саламандрами»
Де: Французький бульвар, 11-а
Коли: 9 січня, 15:00
Що: Лекція «Василь Симоненко: “Можна жить, а можна існувати”»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 9 січня, 16:30
Що: Минуле як виклик. Минуле як ресурс. Дискусія
Де: Софіївська, 5-а, Художній музей
Коли: 9 січня, 16:30
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