Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 7 октября: прогноз синоптиков не радует

Погода в Одессе 7 октября: прогноз синоптиков не радует

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 7 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается дождь, местами даже грозы.

Прогноз погоды в Одессе на 7 октября

В Одессе завтра облачно. Ночью сильный дождь, днем умеренный.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем 15-17°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 7 октября

По Одесской области завтра облачно. Ночью сильный дождь, днем умеренный, местами грозы.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем 13-18°С.

На дорогах области местами видимость во время дождя 1-2 км.

Как сообщалось, с 6 октября погода в Одессе начала портиться.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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