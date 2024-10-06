Погода в Одессе 7 октября: прогноз синоптиков не радует

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 7 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается дождь, местами даже грозы.
Прогноз погоды в Одессе на 7 октября
В Одессе завтра облачно. Ночью сильный дождь, днем умеренный.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 15-17°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 7 октября
По Одесской области завтра облачно. Ночью сильный дождь, днем умеренный, местами грозы.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 13-18°С.
На дорогах области местами видимость во время дождя 1-2 км.
Как сообщалось, с 6 октября погода в Одессе начала портиться.