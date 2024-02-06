Погода в Одесі 7 лютого: можна сміливо вирушати на прогулянку

За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтрашня середа, 7 лютого 2024 року, обіцяє бути в Одесі й Одеській області досить теплою і погожою. Опадів не передбачається.
Прогноз погоди в Одесі на 7 лютого
В Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 5-7°С тепла, вдень вона підніметься до 12-14°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 7 лютого
По Одеській області на завтра прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 12-17°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, лютий 2024 року може стати аномально теплим і з достатньою кількістю опадів. В окремі дні стовпчики термометрів можуть піднятись до позначки +20°С.