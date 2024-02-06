Погода в Одесі 7 лютого: можна сміливо вирушати на прогулянку

Аномально теплий лютий: на Одещині зафіксували температурний рекорд Станом на 5 лютого 2024 року середньодобова температура повітря на Одещині перевищила норму на 11 градусів. Такий аномальний для лютого температурний рекорд зафіксували синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в лютому: в Україну незабаром прийде аномальне тепло За прогнозами українських синоптиків, останній місяць календарної зими 2024 року може стати аномально теплим та з достатньою кількістю опадів по всій країні. В окремі дні стовпчики термометрів можуть піднятись до позначки +20°С. І все ж таки не слід забувати, що зима триває, а лютий – місяць вельми непередбачуваний. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ