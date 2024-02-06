Погода в Одессе 7 февраля: можно смело отправляться на прогулку

Аномально теплый февраль: в Одесской области зафиксировали температурный рекорд По состоянию на 5 февраля 2024 года среднесуточная температура воздуха в Одесской области превысила норму на 11 градусов. Такой аномальный для февраля температурный рекорд зафиксировали синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в феврале: в Украину скоро придет аномальное тепло По прогнозам украинских синоптиков, последний месяц календарной зимы 2024 года может стать аномально теплым и с достаточным количеством осадков по всей стране. В отдельные дни столбики термометров могут подняться до отметки +20°С. И все же не следует забывать, что зима продолжается, а февраль – месяц весьма непредсказуемый. ПОДРОБНЕЕ