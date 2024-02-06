Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 7 февраля: можно смело отправляться на прогулку

Погода в Одессе 7 февраля: можно смело отправляться на прогулку

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтрашний день, среда, 7 февраля 2024 года, обещает быть в Одессе и Одесской области достаточно теплым и погожим. Осадков не предвидится.

Прогноз погоды в Одессе на 7 февраля

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем она поднимется до 12-14°С тепла.

Читайте также: Аномально теплый февраль: в Одесской области зафиксировали температурный рекорд

Прогноз погоды в Одесской области на 7 февраля

По Одесской области завтра прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем 12-17°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Напомним, по прогнозам синоптиков, февраль 2024 года может стать аномально теплым и с достаточным количеством осадков. В отдельные дни столбики термометров могут подняться до отметки +20°С.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить