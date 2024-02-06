Погода в Одессе 7 февраля: можно смело отправляться на прогулку

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтрашний день, среда, 7 февраля 2024 года, обещает быть в Одессе и Одесской области достаточно теплым и погожим. Осадков не предвидится.
Прогноз погоды в Одессе на 7 февраля
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем она поднимется до 12-14°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 7 февраля
По Одесской области завтра прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 12-17°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Напомним, по прогнозам синоптиков, февраль 2024 года может стать аномально теплым и с достаточным количеством осадков. В отдельные дни столбики термометров могут подняться до отметки +20°С.