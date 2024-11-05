Погода в Одесі 6 листопада: стане тепліше чи ще холодніше?

За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 6 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують, а повітря вдень може прогрітися до 10-12°С.
Прогноз погоди в Одесі на 6 листопада
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-2°С, вдень 10-12°С.
Нагадаємо, що в Одесі стартував опалювальний сезон, проте батареї у квартирах одеситів досі холодні
Прогноз погоди в Одеській області на 6 листопада
По Одеській області в середу очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 7-12°С.
На автошляхах області видимість добра.
Як повідомлялося, в суботу, 2 листопада 2024 року в Одесі було побито температурний рекорд – максимальна температура повітря склала 19,9°С. Таким чином перевищено 98-річний рекорд, який тримався з 1926 року.