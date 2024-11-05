Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 6 ноября: станет теплее или еще холоднее?

Погода в Одессе 6 ноября: станет теплее или еще холоднее?

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 6 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют, а воздух днем может прогреться до 10-12°С.

Прогноз погоды в Одессе на 6 ноября

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-2°С тепла, днем 10-12°С.

Напомним, что в Одессе стартовал отопительный сезон, однако батареи в квартирах одесситов до сих пор холодные

Прогноз погоды в Одесской области на 6 ноября

По Одесской области в среду ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 7-12°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Как сообщалось, в субботу, 2 ноября 2024 года, в Одессе был побит температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила 19,9°С. Таким образом был превышен 98-летний рекорд, который держался с 1926 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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