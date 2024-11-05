Погода в Одессе 6 ноября: станет теплее или еще холоднее?

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 6 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют, а воздух днем может прогреться до 10-12°С.
Прогноз погоды в Одессе на 6 ноября
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем 10-12°С.
Напомним, что в Одессе стартовал отопительный сезон, однако батареи в квартирах одесситов до сих пор холодные
Прогноз погоды в Одесской области на 6 ноября
По Одесской области в среду ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 7-12°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Как сообщалось, в субботу, 2 ноября 2024 года, в Одессе был побит температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила 19,9°С. Таким образом был превышен 98-летний рекорд, который держался с 1926 года.