Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 6 березня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 13-15°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 6 березня
По Одеській області у четвер очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер західний, 7-12 м/с, вночі на півночі пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 13-18°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
Як повідомлялося раніше, на Дністровському лимані сімейні розваги на льоду мало не закінчилися трагедією.
Фото Марії Котової