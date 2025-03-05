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Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 6 березня

В Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 13-15°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 6 березня

По Одеській області у четвер очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер західний, 7-12 м/с, вночі на півночі пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 13-18°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

Як повідомлялося раніше, на Дністровському лимані сімейні розваги на льоду мало не закінчилися трагедією.

Фото Марії Котової

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