Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 6 марта
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 13-15°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 6 марта
По Одесской области в четверг ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер западный, 7-12 м/с, ночью на севере порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 13-18°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Как сообщалось ранее, на Днестровском лимане семейное развлечение на льду чуть не обернулось трагедией.
Фото Марии Котовой