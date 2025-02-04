Прогноз погоди в Одесі на 5 лютого
За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-3°С морозу, вдень 0-2°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 5 лютого
По Одеській області в середу хмарно з проясненнями. Місцями невеликі опади. Вночі та вранці місцями ожеледиця.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 0-5°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці місцями видимість під час опадів 1-2 км, ожеледиця.
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Автор фото – Вадим Мемрук