Море в Одессе зимой

Прогноз погоди в Одесі на 5 лютого

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За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-3°С морозу, вдень 0-2°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 5 лютого

По Одеській області в середу хмарно з проясненнями. Місцями невеликі опади. Вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 0-5°С тепла.

На дорогах області вночі та вранці місцями видимість під час опадів 1-2 км, ожеледиця.

Вибір редакції: В Одеській області змінено розклад приміських поїздів – новий графік.

Автор фото – Вадим Мемрук

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