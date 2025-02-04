Прогноз погоды в Одессе на 5 февраля
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-3°С мороза, днем 0-2°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 5 февраля
По Одесской области в среду облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Ночью и утром местами гололедица.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем 0-5°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами видимость во время осадков 1-2 км, гололедица.
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Автор фото – Вадим Мемрук