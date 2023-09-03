Погода в Одесі 4 вересня: чи оптимістичний прогноз на понеділок

У понеділок, 4 вересня 2023 року, в Одесі та Одеській області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Опадів не передбачається, а стовпчики термометрів вдень також досягатимуть 29-31°С зі знаком «плюс». Такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі 4 вересня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 19-21°С, вдень 27-29°С вище за нуль.
Температура морської води 25-26°С.
Прогноз погоди на Одещині 4 вересня
На Одещині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний 5-10 м/с, ввечері місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 16-21°С, вдень повітря прогріється до 26-31°С.
На автошляхах області видимість добра.
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Фото Марії Котової