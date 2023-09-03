Погода в Одессе 4 сентября: оптимистичен ли прогноз на понедельник

Завтра, в понедельник, 4 сентября 2023 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков не предвидится, а столбики термометров днем все также будут достигать 29-31°С со знаком «плюс». Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 4 сентября
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Температура ночью 19-21°С, днем 27-29°С выше нуля.
Температура морской воды 25-26°С.
Прогноз погоды в Одесской области 4 сентября
По Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный 5-10 м/с, вечером местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 16-21°С тепла, днем воздух прогреется до 26-31°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой