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Погода в Одесі 29 травня: оголошено штормове попередження

Погода в Одесі 29 травня: оголошено штормове попередження

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 29 травня 2024 року, очікуються дощ та гроза, а шквальний вітер може посилитися до 15-20 м/с. Оголошено штормове попередження.

У зв’язку з цим одеситам радять бути максимально пильними, не залишати авто під деревами та лініями електропередач і не відвідувати пляжну зону через велику ймовірність нарватися на міну.

Прогноз погоди в Одесі на 29 травня

В Одесі хмарно. Вночі значний, вдень помірний дощ. Можлива гроза.

Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-16°С, вдень 19-21°С тепла.

Температура морської води 18-19°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 29 травня

По Одеській області хмарно. Помірний дощ, вночі місцями значний. Гроза.

Нічний вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень змінить південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°С, вдень 19-24°С.

На дорогах області видимість під час дощу 1-2 км.

Нагадаємо, раніше одеситів налякали пилом із Сахари. та брудним дощем.

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