Погода в Одесі 29 травня: оголошено штормове попередження

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 29 травня 2024 року, очікуються дощ та гроза, а шквальний вітер може посилитися до 15-20 м/с. Оголошено штормове попередження.
У зв’язку з цим одеситам радять бути максимально пильними, не залишати авто під деревами та лініями електропередач і не відвідувати пляжну зону через велику ймовірність нарватися на міну.
Прогноз погоди в Одесі на 29 травня
В Одесі хмарно. Вночі значний, вдень помірний дощ. Можлива гроза.
Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 14-16°С, вдень 19-21°С тепла.
Температура морської води 18-19°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 29 травня
По Одеській області хмарно. Помірний дощ, вночі місцями значний. Гроза.
Нічний вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень змінить південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 12-17°С, вдень 19-24°С.
На дорогах області видимість під час дощу 1-2 км.
Нагадаємо, раніше одеситів налякали пилом із Сахари. та брудним дощем.