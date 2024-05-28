Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 29 мая: объявлено штормовое предупреждение

Погода в Одессе 29 мая: объявлено штормовое предупреждение

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 29 мая 2024 года, ожидаются дождь и гроза, а шквальный ветер может усилиться до 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

В этой связи одесситам советуют быть максимально бдительными, не оставлять авто под деревьями и линиями электропередач и не посещать пляжную зону из-за большой вероятности нарваться на мину.

Прогноз погоды в Одессе на 29 мая

В Одессе завтра облачно. Ночью сильный, днем умеренный дождь. Возможны грозы.

Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем 19-21°С тепла.

Температура морской воды 18-19°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 29 мая

По Одесской области облачно. Умеренный дождь, ночью местами значительный. Возможны грозы.

Ночной ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем сменит южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°С тепла, днем 19-24°С.

На дорогах области видимость во время дождя 1-2 км.

Напомним, ранее одесситов пугали пылью из Сахары и грязным дождем.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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