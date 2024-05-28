Погода в Одессе 29 мая: объявлено штормовое предупреждение

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 29 мая 2024 года, ожидаются дождь и гроза, а шквальный ветер может усилиться до 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.
В этой связи одесситам советуют быть максимально бдительными, не оставлять авто под деревьями и линиями электропередач и не посещать пляжную зону из-за большой вероятности нарваться на мину.
Прогноз погоды в Одессе на 29 мая
В Одессе завтра облачно. Ночью сильный, днем умеренный дождь. Возможны грозы.
Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с, днем южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 19-21°С тепла.
Температура морской воды 18-19°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 29 мая
По Одесской области облачно. Умеренный дождь, ночью местами значительный. Возможны грозы.
Ночной ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем сменит южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 12-17°С тепла, днем 19-24°С.
На дорогах области видимость во время дождя 1-2 км.
Напомним, ранее одесситов пугали пылью из Сахары и грязным дождем.