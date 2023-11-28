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Погода в Одесі 29 листопада: про що попереджають в мерії

Погода в Одесі 29 листопада: про що попереджають в мерії

У середу, 29 листопада, в Одесі та області оголошено штормове попередження, вночі очікуються пориви південного вітру, 15-20 м/с. Вдень вітер трохи вщухне.

Погода в Одесі

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у ніч проти 29 листопада 2023 р. в Одесі буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Вітер уночі південний, 15-20 м/с, удень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі та вдень 7-9°С тепла.

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Погода в Одеській області

На Одещині вночі 29 листопада істотних опадів не прогнозують. Увечері місцями ожеледиця.

Вітер уночі південний, 15-20 м/с, удень північно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі та вдень 5-10°С тепла. У другій половині дня на півночі очікується зниження до 0-5°С морозу.

На автошляхах області увечері місцями ожеледиця.

У мерії звернулися до одеситів:

Вночі на енергосистему чекає нове випробування, ймовірні перепади напруги в мережі, тому можливі тимчасові перебої з теплопостачанням. КП «Теплопостачання міста Одеси» звертається до абонентів з проханням набратися терпіння, дочекатися, коли вгамується вітер і енергосистема буде стабілізована.

У разі виникнення питань звертайтесь до диспетчерських та абонентських служб:

  • 705 61 00 – Кол-центр (Центральний абонентський відділ);
  • 705 62 49 – Центральна диспетчерська (Балківська 1б);

Диспетчерські служби районів:

  • 771 71 07 – Пересипський район;
  • 771 01 31 – Хаджибейський район;
  • 702 25 86 – Київський район;
  • 705 62 01 – Приморський район.
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