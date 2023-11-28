Погода в Одессе 29 ноября: о чем предупреждают в мэрии

Погода в Одессе

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ночь на 29 ноября 2023 г. в Одессе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Ветер ночью южный, 15-20 м/с, днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем 7-9°С тепла.

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Погода в Одесской области

В Одесской области ночью 29 ноября существенных осадков не прогнозируют. Вечером местами гололедица.

Ветер ночью южный, 15-20 м/с, днем северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью и днем 5-10 ° С тепла. Во второй половине дня на севере ожидается понижение до 0-5 ° С мороза.

На автодорогах области вечером местами гололедица.

В мэрии обратились к одесситам:

Ночью энергосистему ждет новое испытание, перепады напряжения в сети, поэтому возможны временные перебои с теплоснабжением. КП «Теплоснабжение города Одессы» обращается к абонентам с просьбой набраться терпения, дождаться, когда уймется ветер и энергосистема будет стабилизирована.

В случае возникновения вопросов обращайтесь в диспетчерские и абонентские службы:

705 61 00 – Кол-центр (Центральный абонентский отдел);

705 62 49 – Центральная диспетчерская (Балковская 1б);

Диспетчерские службы районов:

771 71 07 – Пересыпский район;

771 01 31 – Хаджибейский район;

702 25 86 – Киевский район;

705 62 01 – Приморский район.