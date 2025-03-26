Прогноз погоди в Одесі на 27 березня
В Одесі у четвер хмарно. Вранці та вдень невеликий дощ.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-9°С тепла, вдень 11-13°С вище нуля.
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Прогноз погоди в Одеській області на 27 березня
По Одеській області завтра хмарно. Місцями невеликий дощ.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 11-16°С.
На автодорогах області видимість добра.
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Фото Марії Котової