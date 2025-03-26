Мартовский вечер в Одессе, фонтан

Прогноз погоды в Одессе на 27 марта

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В Одессе в четверг облачно. Утром и днем небольшой дождь.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-9°С тепла, днем 11-13°С выше нуля.

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Прогноз погоды в Одесской области на 27 марта

По Одесской области завтра облачно. Местами небольшой дождь.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°С тепла, днем 11-16°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Фото Марии Котовой

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