Прогноз погоды в Одессе на 27 марта
В Одессе в четверг облачно. Утром и днем небольшой дождь.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-9°С тепла, днем 11-13°С выше нуля.
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Прогноз погоды в Одесской области на 27 марта
По Одесской области завтра облачно. Местами небольшой дождь.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем 11-16°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой