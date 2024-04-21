Погода в Одесі 22 квітня: штормове попередження у силі

У мерії Одеси закликають городян та гостей міста бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх, дітей та вагітних жінок, не залишати свої авто під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – через сильний поривчастий вітер та дощ можливо падіння гілок і кабелів.

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни. У разі виявлення морської міни або інших вибухонебезпечних предметів ні в якому разі їх не чіпати, а невідкладно повідомляти про знахідку за номером 102.

Прогноз погоди в Одесі на 22 квітня

За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі буде хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень значний. Вранці та вдень можлива гроза.

Вітер південний, вдень південно-східний, 9-14 м/с, вранці та вдень його пориви можуть досягати 15-18 м/с.

Температура вночі 6-8°С, вдень повітря прогріється до 12-14°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 22 квітня

По Одеській області завтра хмарно. Вночі невеликий дощ, місцями помірний. Вдень помірний дощ, місцями значний. Вранці та вдень гроза.

Вітер південний, вдень південно-східний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 3-8°С, вдень до 10-15°С.

На дорогах області місцями видимість під час дощу 500-1000 м.