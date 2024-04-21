Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 22 апреля: штормовое предупреждение в силе

Погода в Одессе 22 апреля: штормовое предупреждение в силе

Завтра, в понедельник, 22 апреля 2024 года, в Одессе ожидается дождь, гроза и сильный порывистый ветер. Объявлено штормовое предупреждение.

В мэрии Одессы призывают горожан и гостей города быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин, не оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины. В случае обнаружения морской мины или прочих взрывоопасных предметов ни в коем случае их не трогать, а безотлагательно сообщать о находке по номеру 102.

Прогноз погоды в Одессе на 22 апреля

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе облачно. Ночью небольшой дождь, днем он усилится. Утром и днем возможна гроза.

Ветер южный, днем юго-восточный, 9-14 м/с, утром и днем его порывы могут достигать 15-18 м/с.

Температура ночью 6-8°С тепла, днем воздух прогреется до 12-14°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 22 апреля

По Одесской области завтра облачно. Ночью небольшой дождь, местами умеренный. Днем умеренный дождь, местами сильный. Утром и днем гроза.

Ветер южный, днем юго-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем до 10-15°С.

На дорогах области местами видимость во время дождя 500-1000 м.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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