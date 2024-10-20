Погода в Одесі 21 жовтня: «золота осінь» не поспішає йти

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 21 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області буде хмарно, але без опадів. Вночі можливі невеликі заморозки, а вдень повітря прогріється до 13-17°С.
Прогноз погоди в Одесі на 21 жовтня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-6°С, вдень 13-15°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 21 жовтня
По Одеській області синоптики прогнозують на завтра мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6°С тепла, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі заморозок 0-2°С, вдень 11-16°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
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