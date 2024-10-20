Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 21 октября: «золотая осень» не спешит уходить

Погода в Одессе 21 октября: «золотая осень» не спешит уходить

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 21 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области будет облачно, но без осадков. Ночью по области возможны небольшие заморозки, а днем воздух прогреется до 13-17°С.

Прогноз погоды в Одессе на 21 октября

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-6°С, днем 13-15°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 21 октября

По Одесской области синоптики прогнозируют на завтра переменную облачность. Без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, местами на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-2°С, днем 11-16°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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