Погода в Одессе 21 октября: «золотая осень» не спешит уходить

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 21 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области будет облачно, но без осадков. Ночью по области возможны небольшие заморозки, а днем воздух прогреется до 13-17°С.
Прогноз погоды в Одессе на 21 октября
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-6°С, днем 13-15°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 21 октября
По Одесской области синоптики прогнозируют на завтра переменную облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, местами на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-2°С, днем 11-16°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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