Погода в Одесі 21 липня: чи спаде спека

За інформацією синоптиків, завтра, в неділю, 21 липня 2024 року, на території Одеси та Одеської області утримається надзвичайна (V класу), місцями середня (III класу) та висока (IV класу) пожежна небезпека. Температура повітря не опуститься нижче за позначку 21-22°С вночі і 29-32°С вдень. В Одесі опадів не передбачається, а в області вночі можливі короткочасні дощі та грози.
Прогноз погоди в Одесі на 21 липня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 22-24°С, вдень 29-31°С.
Температура морської води 26-27°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 21 липня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 21-26°С, вдень 32-37°С.
На автошляхах області видимість добра.