Погода в Одесі 20 листопада: чи вгамується шторм

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 20 листопада 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода, але без опадів.
Прогноз погоди в Одесі на 20 листопада
В Одесі хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-2°С морозу, вдень 3-5°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 20 листопада
На Одещині завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-5°С морозу, вдень повітря прогріється до 2-7°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової