Погода в Одессе 20 ноября: угомонится ли шторм

Прогноз погоды: почему он не всегда совпадает с реальностью Пожалуй, прогнозы синоптиков — самые читаемые из всех новостей. При этом мы постоянно ругаем их, обвиняя в некомпетентности. Но, если разобраться, мы сами не всегда правильно понимаем метеорологические термины, получая искаженное представление о погоде. Кстати, все термины, которые используют синоптики, являются международными и согласованы со Всемирной метеорологической организацией. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 19 ноября: что прогнозируют синоптики на воскресенье По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 19 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области ночью и утром ожидаются порывы северо-восточного ветра, 25-27 м/с, днем 15-20 м/с. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 18 ноября: в субботу будет штормить В субботу, 18 ноября, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ожидается шторм с порывами ветра 15-20 м/с. В Одессе прогнозируется умеренный дождь, в Одесской области местами ожидаются значительные осадки. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: какой будет пятница 17 ноября Завтра, 17 ноября, в Одессе и Одесской области облачно с прояснениями. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью станет холодно — в Одессе ночью ожидается 1-3°C, в области — от 2°C мороза до 3°C тепла. ПОДРОБНЕЕ