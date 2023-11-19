Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 20 ноября: угомонится ли шторм

Погода в Одессе 20 ноября: угомонится ли шторм

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 20 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода, но без осадков.

Прогноз погоды в Одессе на 20 ноября

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-2°С мороза, днем 3-5°С тепла.

Читайте также: Прогноз погоды: почему он не всегда совпадает с реальностью

Прогноз погоды в Одесской области на 20 ноября

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, днем воздух прогреется до 2-7°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото Марии Котовой

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Прогноз погоды: почему он не всегда совпадает с реальностью
    Прогноз погоды: почему он не всегда совпадает с реальностью

    Пожалуй, прогнозы синоптиков — самые читаемые из всех новостей. При этом мы постоянно ругаем их, обвиняя в некомпетентности. Но, если разобраться, мы сами не всегда правильно понимаем метеорологические термины, получая искаженное представление о погоде. Кстати, все термины, которые используют синоптики, являются международными и согласованы со Всемирной метеорологической организацией.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Погода в Одессе 19 ноября: что прогнозируют синоптики на воскресенье
    Погода в Одессе 19 ноября: что прогнозируют синоптики на воскресенье

    По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 19 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области ночью и утром ожидаются порывы северо-восточного ветра, 25-27 м/с, днем 15-20 м/с.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Погода в Одессе 18 ноября: в субботу будет штормить
    Погода в Одессе 18 ноября: в субботу будет штормить

    В субботу, 18 ноября, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ожидается шторм с порывами ветра 15-20 м/с. В Одессе прогнозируется умеренный дождь, в Одесской области местами ожидаются значительные осадки.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Погода в Одессе: какой будет пятница 17 ноября
    Погода в Одессе: какой будет пятница 17 ноября

    Завтра, 17 ноября, в Одессе и Одесской области облачно с прояснениями. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью станет холодно — в Одессе ночью ожидается 1-3°C, в области — от 2°C мороза до 3°C тепла.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Погода в Одессе 16 ноября: будет ли дождь в четверг?
    Погода в Одессе 16 ноября: будет ли дождь в четверг?

    В четверг, 16 ноября, в Одессе облачно с прояснениями и без существенных осадков. А в Одесской области ночью и утром местами небольшой дождь. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе столбики термометров ночью опустятся до 6°C, в области до 3-8°C тепла.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить