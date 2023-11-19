Погода в Одессе 20 ноября: угомонится ли шторм

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 20 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода, но без осадков.
Прогноз погоды в Одессе на 20 ноября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 3-5°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 20 ноября
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем воздух прогреется до 2-7°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой