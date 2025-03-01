У березні 2025 року вартість газу в Одесі залишиться незмінною. Виконавчий комітет Одеської міської ради ще минулого року встановив тарифи, які продовжують діяти:
- для бюджетних установ — 4538 грн за Гкал,
- для релігійних організацій — 4960 грн за Гкал,
- для інших закладів — 5547 грн за Гкал.
Формування тарифів залежить від кількох факторів:
- змін температурного режиму,
- обсягів споживання теплової енергії,
- вартості енергоресурсів
- та інших витрат.
Частина постачальників працює за тарифами, встановленими Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Водночас для багатьох інших підприємств тарифи затверджують місцеві органи влади.
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