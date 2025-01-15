Центр Одессы в январе, Базарина

Прогноз погоди в Одесі на 16 січня

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За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-4°С морозу, вдень 3-5°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 16 січня

По Одеській області завтра мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7°С морозу, місцями до 11°С морозу, вдень 1-6°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

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Фото Марії Котової

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