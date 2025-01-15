Прогноз погоды в Одессе на 16 января
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-4°С мороза, днем 3-5°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 16 января
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7°С мороза, местами до 11°С мороза, днем 1-6°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой