Центр Одессы в январе, Базарина

Прогноз погоды в Одессе на 16 января

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По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-4°С мороза, днем 3-5°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 16 января

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7°С мороза, местами до 11°С мороза, днем 1-6°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Фото Марии Котовой

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