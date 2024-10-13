Погода в Одесі 14 жовтня: до чого готуватися цього понеділка

За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 14 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вдень становитиме 18-19°С.
Прогноз погоди в Одесі на 14 жовтня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 10-12°С, вдень 16-18°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 14 жовтня
По Одеській області завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 7-12°С, вдень вона підніметься до 14-19°С.
На автошляхах області видимість добра.
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