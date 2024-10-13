Де на Одещині знято заборону на вилов раків

Як повідомляє Одеський рибоохоронний патруль, ця заборона була пов’язана з періодом линяння та виношування ікри, під час якого ці водяни особливо вразливі і тому в цей час вилов раків суворо забороняється.

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Водночас, терміни дії обмежень можуть відрізнятися як у різних регіонах України, так і в Дунайських та Дністровських водних басейнах Одеської області.

Так, у Дунайських водоймах період линяння річкових раків завершився 5 жовтня. Це означає, що любителі рибальства можуть відновити вилов раків, дотримуючись інших правил риболовлі.

А от у Дністровських водоймах цей період завершиться пізніше – 14 жовтня.

Рибоохоронний патруль закликає рибалок дотримуватися встановлених правил, щоб допомогти зберегти популяцію річкових раків та підтримувати екосистему регіону.

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