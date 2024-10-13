Погода в Одессе 14 октября: к чему готовиться в этот понедельник

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 14 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем составит 18-19°С.
Прогноз погоды в Одессе на 14 октября
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, днем северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 10-12°С, днем 16-18°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 14 октября
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, днем северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-12°С, днем она поднимется до 14-19°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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