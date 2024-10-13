Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 14 октября: к чему готовиться в этот понедельник

Погода в Одессе 14 октября: к чему готовиться в этот понедельник

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 14 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем составит 18-19°С.

Прогноз погоды в Одессе на 14 октября

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, днем северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-12°С, днем 16-18°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 14 октября

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, днем северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12°С, днем она поднимется до 14-19°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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