Новини Одеси та Одеської області

Погода в Одесі 13 листопада: чи варто брати з собою парасольки та одягатися тепліше

Погода в Одесі 13 листопада: чи варто брати з собою парасольки та одягатися тепліше

Завтра, у середу, 13 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області синоптики прогнозують переважно хмарну погоду. Часом можливий короткочасний дощ.

Прогноз погоди в Одесі на 13 листопада

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-7°С тепла, вдень вона підніметься до 8-10°С.

Читайте також: У Пересипському районі тимчасово зупинено котельню — відновлюють 120-метрову трубу

Прогноз погоди в Одеській області на 13 листопада

По Одеській області завтра хмарно, Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7°С тепла, вдень повітря прогріється до 6-11°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Вибір редакції: Пункт пропуску в Паланці тимчасово закриють.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk