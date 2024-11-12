Погода в Одесі 13 листопада: чи варто брати з собою парасольки та одягатися тепліше

Завтра, у середу, 13 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області синоптики прогнозують переважно хмарну погоду. Часом можливий короткочасний дощ.
Прогноз погоди в Одесі на 13 листопада
За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-7°С тепла, вдень вона підніметься до 8-10°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 13 листопада
По Одеській області завтра хмарно, Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7°С тепла, вдень повітря прогріється до 6-11°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
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