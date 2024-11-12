Погода в Одессе 13 ноября: стоит ли брать с собой зонтики и одеваться теплее

Завтра, в среду, 13 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Временами возможен кратковременный дождь.
Прогноз погоды в Одессе на 13 ноября
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем она поднимется до 8-10°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 13 ноября
По Одесской области облачно. Ночью местами небольшой, днем умеренный дождь.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем воздух прогреется до 6-11°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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