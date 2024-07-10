Погода в Одесі 11 липня: за прохолодою – хіба що на пляж

Погода в Одесі 11 липня: за прохолодою – хіба що на пляж

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 10 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується спекотна, навіть можна сказати аномально спекотна погода. Опадів найближчим часом синоптики не прогнозують. Натомість прогнозують надзвичайну (5 класу) пожежну небезпеку.

Прогноз погоди в Одесі на 11 липня

В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 24-26°С, вдень 34-36°С.

Температура морської води 25-26°С.

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Прогноз погоди в Одеській області на 11 липня

По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 21-26°С, вдень 32-37°С, місцями – до 40°С.

На автошляхах області видимість добра.

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