Погода в Одессе 11 июля: за прохладой – разве что на пляж

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 10 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается жаркая, лаже можно сказать аномально жаркая погода. Осадков в ближайшее время синоптики не прогнозируют. Зато прогнозируют чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность.
Прогноз погоды в Одессе на 11 июля
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 24-26°С, днем 34-36°С.
Температура морской воды 25-26°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 11 июля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 21-26°С, днем 32-37°С, местами – до 40°С.
На автодорогах области видимость хорошая.