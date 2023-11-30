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Погода в Одесі 1 грудня: яким буде перший день зими

Погода в Одесі 1 грудня: яким буде перший день зими

Початок зими в Одесі та області за прогнозами синоптиків буде мокрим та вітряним. 1 грудня знову оголошено штормове попередження, очікується посилення південно-західного вітру до 15-20 м/с. Плюсову температуру розбавить невеликий дощ.

Протягом доби 1 грудня 2023 року по Одесі та області очікуються пориви південно-західного вітру, 15-20 м/с. Про це попереджає Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

1 грудня 2023 р. в Одесі буде хмарно. Вночі та вранці невеликий дощ, удень без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-7 ° С тепла, вдень 11-13 ° С тепла.

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Погода в Одеській області

В області синоптики прогнозують місцями невеликі опади, вдень переважно у вигляді дощу.

Вночі на півночі ожеледь, ожеледиця. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7°С тепла, на півночі 1-3°С морозу, вдень 8-13°С тепла.

На автошляхах області димка, видимість 1-2 км, вночі на півночі ожеледиця.

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія просить городян бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

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