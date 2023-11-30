Погода в Одессе 1 декабря: каким будет первый день зимы

В течение суток 1 декабря 2023 по Одессе и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с. Об этом предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

1 декабря 2023 г. в Одессе будет облачно. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем 11-13°С тепла.

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Погода в Одесской области

По области синоптики прогнозируют местами небольшие осадки, днем преимущественно в виде дождя.

Ночью на севере гололедица, гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, на севере 1-3°С мороза, днем 8-13°С тепла.

На автодорогах области дымка, видимость 1-2 км, ночью на севере гололедица.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия просит горожан быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.