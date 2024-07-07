Плюс одна фобія: на відпочиваючих на пляжі у Фонтанці впав з урвища легковик

Плюс одна фобія: на відпочиваючих на пляжі у Фонтанці впав з урвища легковик

Сьогодні вдень, 7 липня, на пляжі у Фонтанці під Одесою легковий автомобіль без водія, скатившись із урвища, впав ледь не на голови людей, які відпочивали.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

«Лежимо на пляжі, і ось так, уявляєте, падає машина… Ми всі шоковані. Просто з урвища скотилася і впала… Добре хоч дитина встигла з мамою вибігти», – розповідає на одному з відео очевидця події.

«Плюс фобія», – сказано у коментарі до відео.

Також повідомляється, що постраждала дитина.

Офіційна інформація від поліції чи ДСНС на даний момент відсутня.

Нагадаємо, раніше на одному із одеських пляжів з’явилася незвичайна табличка.

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