Плюс одна фобія: на відпочиваючих на пляжі у Фонтанці впав з урвища легковик

Сьогодні вдень, 7 липня, на пляжі у Фонтанці під Одесою легковий автомобіль без водія, скатившись із урвища, впав ледь не на голови людей, які відпочивали.
Про це пишуть місцеві телеграм-канали.
«Лежимо на пляжі, і ось так, уявляєте, падає машина… Ми всі шоковані. Просто з урвища скотилася і впала… Добре хоч дитина встигла з мамою вибігти», – розповідає на одному з відео очевидця події.
«Плюс фобія», – сказано у коментарі до відео.
Також повідомляється, що постраждала дитина.
Офіційна інформація від поліції чи ДСНС на даний момент відсутня.
Нагадаємо, раніше на одному із одеських пляжів з’явилася незвичайна табличка.