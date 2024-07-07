Плюс одна фобія: на відпочиваючих на пляжі у Фонтанці впав з урвища легковик

На пляжі в Одесі з’явилася незвичайна табличка: що на ній зображено (фото) На одному з одеських пляжів з’явилася жартівлива табличка, яка привернула увагу місцевих жителів і туристів. На ній було написано: «Увага! Працює ТЦК!». Винахідливі одесити знову продемонстрували своє почуття гумору, і цей знак швидко став сенсацією в соціальних мережах і Telegram-каналах. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Вибухнув невідомий предмет: на Одещині трагічно загинув підліток Сьогодні вдень, 3 липня, в одному із сіл Саф’янівської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області трагічно загинув 15-річний юнак: хлопця вбив невідомий предмет, який той приніс додому та почав розбирати. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ