Планові відключення: хто з одеситів залишився без світла до вечора

У четвер, 21 березня 2024 року, окрім аварійного вимкнення світла заплановані роботи енергетиків на електромережах. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси планових відключень світла.
Як повідомлялося раніше, 21 березня на одній із високовольтних підстанцій Одеси сталася аварія, через що низка споживачів залишилися без електроенергії. Також було знеструмлено деякі об’єкти “Інфоксводоканалу” – без води залишилися жителі Київського та Хаджибейського районів міста.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00
- Пересипська, 1-53,
- Балтська дор., 25-84,
- Метизна (1а лінія 8 березня),
- Килимова (2а лінія 8 березня),
- 3а лінія 8 березня,
- 4а лінія 8 березня,
- Бондарна (5а лінія 8 березня), 1-109,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 1-103,
- узвіз Восьмого березня, 4-11,
- Головна, 1-33,
- Закарпатська, 1-209,
- Кавказька, 1-41,
- Кар’єрна, 1-25,
- Лютнева, 1-59,
- Прокатна, 1-12,
- пров. 1,2й Лютневий, 1-7,
- пров. Баркасний, 1-4,
- Дзвінка, 1-32,
- пров. Навігаційний, 9-18,
- Технарський провулок (1й Восьмого березня),
- Арковий провулок (2й Восьмого березня),
- Паркетний провулок (3й Восьмого березня),
- Корковий провулок (4й Восьмого березня),
- 5й провулок Восьмого березня,
- Анкерний провулок (6й Восьмого березня),
- 7й Восьмого березня,
- Меблевий провулок (8й Восьмого березня),
- 9й Восьмого березня, 1-47,
- пл. Мічурина, 2-29,
- пров. Асєєва, 1-57,
- пров. О.Андрійця, 1-7,
- пров. Неплія, 1-12,
- пров. Більшовицький, 3-10,
- В.Кирилова, 1-42,
- Флотська, 2-29,
- пров. 1,2,3,4й Флотський, 1-9,
- пров. Кисельова, 1-33,
- пров. Кавказький, 1-8,
- Горбиста, 1-15,
- Каришковського, 2-60,
- пров. з 1 по 8й Балтський, 1-39,
- пров. В.Діхтієвського, 1-22,
- пров. Б.Кифоренка, 2-35,
- пров. О.Стороженка, 2-10,
- пров. О.Пресича, 2-26,
- Долинська, 13-33,
- Жевахова, 3-94,
- пров. Навігаційний, 1-19,
- Ринкова, 7,
- Мічуріна, 4а,
- пров. з 1 по 10 та 13й Чорноморський,
- Аграрна, 1-21, Посівна, 1-56,
- пров. В.Терещенка, 7-13,
- Локомотивна, 1-27.
Роботи до 20.00
- Бочарова, 18-28,
- Ж.Кюрі, 26,
- Махачкалинська, 17, 18.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Є.Чикаленко, 64-76,
- Ак.Глушко, 13-30,
- Ільфа і Петрова, 8-39,
- Корольова, 72-94,
- Люстдорфська дор., 55/6,
- 17-а лінія 6 ст. Люстдорфської дор., 35-50,
- Костанді, 162-203,
- Небесної Сотні, 77, 77а,
- Левітана, 141.
Роботи до 19.00
- Амундсена, 20-85,
- Д.Ковалевського, 14-91,
- Магнітогорська, 1-28,
- Гумільова, 1-26,
- Худ.Федорова, 1-37,
- пров. 1-й Колгоспний, 2,2а,
- пров. Маячний, 1/1,
- Панченка, 1-12,
- Рибальська Балка, 1г, 1д,
- Рульовий, 1-12,
- пров. 1-й Магнітогорський, 1-3,
- пров. Байдарочний, 3,
- пров. Якірний, 3,5,
- пров. Човновий, 1-15,
- Є.Чикаленка, 1-34,
- пров. Павлова, 1-7.