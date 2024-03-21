Плановые отключения: кто из одесситов остался без света до вечера

В четверг, 21 марта 2024 года, кроме аварийного отключения света запланированы работы энергетиков на электросетях. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса плановых отключений света.
Как сообщалось ранее, 21 марта на одной из высоковольтных подстанций Одессы произошла авария, из-за чего ряд потребителей остались без электроэнергии. Также были обесточены некоторые объекты «Инфоксводоканала» — без воды остались жители Киевского и Хаджибейского районов города.
Северный РЭС
Работы до 18.00
- Пересыпская, 1-53,
- Балтская дор, 25-84,
- Метизная (1а линия 8 марта),
- Ковровая (2а линия 8 марта),
- 3я линия 8 марта,
- 4я линия 8 марта,
- Бондарная (5я линия 8 марта), 1-109,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 1-103,
- спуск Восьмого марта, 4-11,
- Главная, 1-33,
- Закарпатская, 1-209,
- Кавказская, 1-41,
- Карьерная, 1-25,
- Февральская, 1-59,
- Прокатная, 1-12,
- пер. 1,2й Февральский, 1-7,
- пер. Баркасный, 1-4,
- Звонкая, 1-32,
- пер. Навигационный, 9-18,
- Технарский переулок (1й Восьмого марта),
- Арочный переулок (2й Восьмого марта),
- Паркетный переулок (3й Восьмого марта),
- Корковый переулок (4й Восьмого марта),
- 5й переулок Восьмого марта,
- Анкерный переулок (6й Восьмого марта),
- 7й Восьмого марта,
- Мебельный переулок (8й Восьмого марта),
- 9й Восьмого марта, 1-47, пл. Мичурина, 2-29,
- переулок Асеева, 1-57,
- переулок А.Андрийца, 1-7,
- переулок Неплия, 1-12,
- переулок Большевицкий, 3-10,
- В.Кирилова, 1-42,
- Флотская, 2-29,
- пер. 1,2,3,4,4й Флотский, 1-9,
- переулок Киселева, 1-33,
- переулок Кавказский, 1-8,
- Горбиста, 1-15,
- Каришковского, 2-60,
- переулок с 1 по 8й Балтский, 1-39,
- переулок В. Дихтиевского, 1-22,
- переулок Б.Кифоренко, 2-35,
- переулок А.Стороженко, 2-10,
- переулок А.Пресича, 2-26,
- Долинская, 13-33,
- Жевахова, 3-94,
- переулок Навигационный, 1-19,
- Рыночная, 7,
- Мичурина, 4а,
- переулок с 1 по 10 и 13й Черноморский,
- Аграрная, 1-21,
- Посевная, 1-56,
- переулок В.Терещенко, 7-13,
- Локомотивная, 1-27.
Работы до 20.00
- Бочарова, 18-28,
- Ж.Кюри, 26,
- Махачкалинская, 17, 18.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Е.Чикаленко, 64-76,
- Ак.Глушко, 13-30,
- Ильфа и Петрова, 8-39,
- Королева, 72-94,
- Люстдорфская дор., 55/6,
- 17-я линия 6 ст. Люстдорфской дор., 35-50,
- Костанди, 162-203,
- Небесной Сотни, 77, 77а,
- Левитана, 141.
Работы до 19.00
- Амундсена, 20-85,
- Д.Ковалевского, 14-91,
- Магнитогорская, 1-28,
- Гумилева, 1-26,
- Худ.Федорова, 1-37,
- пер. 1-й Колхозный, 2,2а,
- пер. Маячный, 1/1,
- Панченко, 1-12,
- Рыбацкая Балка, 1г, 1д,
- Рулевой, 1-12,
- переулок 1-й Магнитогорский, 1-3,
- переулок Байдарочный, 3,
- переулок Якорный, 3,5,
- переулок Лодочный, 1-15,
- Е.Чикаленко, 1-34,
- переулок Павлова, 1-7.