Аварія в Одесі: тисячі споживачів залишилися без світла і води

21 березня на одній із високовольтних підстанцій Одеси сталася аварія, через що низка споживачів залишилися без електроенергії. Також було знеструмлено деякі об’єкти “Інфоксводоканалу” – без води залишилися жителі Київського та Хаджибейського районів міста.
Про це повідомляється в телеграм-каналі Одеса. Офіційно.
За інформацією ДТЕК Одеські електромережі сьогодні, 21 березня, о 7:27 сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси. У результаті чого без світла залишилися жителі мікрорайону Черемушки.
Також було знеструмлено деякі об’єкти “Інфоксводоканалу” та наявні резервні вводи до них.
Без водопостачання залишилися споживачі Київського та Хаджибейського районів міста, а в Приморському районі можливе зниження тиску.
Коли відновлять електро- і водопостачання
Як повідомили в ДТЕК, фахівці вже працюють на місці аварії. Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв об’єкти критичної інфраструктури та клієнтів.
Орієнтовний час відновлення світла – протягом трьох годин.
Після усунення аварії та відновлення електропостачання, буде відновлено й подачу води.
“К сожалению, из-за значительной мощности насосной станции использование источников автономного энергопитания невозможно”, – сообщили в филиале “Инфоксводоканал”.