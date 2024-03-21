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Аварія в Одесі: тисячі споживачів залишилися без світла і води

Аварія в Одесі: тисячі споживачів залишилися без світла і води

21 березня на одній із високовольтних підстанцій Одеси сталася аварія, через що низка споживачів залишилися без електроенергії. Також було знеструмлено деякі об’єкти “Інфоксводоканалу” – без води залишилися жителі Київського та Хаджибейського районів міста.

Про це повідомляється в телеграм-каналі Одеса. Офіційно.

За інформацією ДТЕК Одеські електромережі сьогодні, 21 березня, о 7:27 сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси. У результаті чого без світла залишилися жителі мікрорайону Черемушки.

Також було знеструмлено деякі об’єкти “Інфоксводоканалу” та наявні резервні вводи до них.

Без водопостачання залишилися споживачі Київського та Хаджибейського районів міста, а в Приморському районі можливе зниження тиску.

Коли відновлять електро- і водопостачання

Як повідомили в ДТЕК, фахівці вже працюють на місці аварії. Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв об’єкти критичної інфраструктури та клієнтів.

Орієнтовний час відновлення світла – протягом трьох годин.

Після усунення аварії та відновлення електропостачання, буде відновлено й подачу води.

“К сожалению, из-за значительной мощности насосной станции использование источников автономного энергопитания невозможно”, – сообщили в филиале “Инфоксводоканал”.

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