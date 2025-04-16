Отключения света

Северный РЭС

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Работы до 14:00:

  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 1-117,
  • пер. 5-й Деревообрабатывающий, 30-147,
  • Химическая, 200-216.

Работы до 19:00:

  • С. Ядовая, 24а, 26,
  • Котлеевская, 1-21.

Южный РЭС

Работы до 19:00:

  • Академическая,
  • Баштанная, 6-25,
  • Городня, 1-18а,61,
  • Дмитриевская, 5/корп.12, 20а,
  • Куприна, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 3, 7, 7/9а, 7/9, 14, 14а, 24б,
  • Окружная, 40, Репина, 1-7,
  • дорога Фонтанская, 60/3-153/9,
  • пер. Академический, 7/9.

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