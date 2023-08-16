На Одещині підприємець незаконно обробляв велику ділянку землі: деталі

69-річний житель Одеської області, який із 2021 року, не маючи жодних дозвільних документів, використовував майже дев’ять гектарів землі в межах водоохоронної зони озера Сасик у Білгород-Дністровському районі. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Чоловік незаконно засівав захоплену ділянку, а потім збирав на ній врожаї зернових культур.

Дії підприємця кваліфікували за 197-ю статтею Кримінального кодексу України – порушення обов’язків щодо охорони майна. За захоплення землі йому загрожує штраф 850 грн або громадські роботи до двохсот сорока годин або виправні роботи на строк до двох років, або обмеженням волі до двох років.

Нагадаємо, що на Одещині затримали в.о. голови Савранської селищної територіальної громади Подільського району Євгена Населенка. Його підозрюють у вимаганні хабаря за оформлення землі.

Фото: ГУНП в Одеській області