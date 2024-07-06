Війна, день 864: які результати неспокійної ночі?

Підсумки нічної дроної атаки

Як повідомляють у Повітряних силах, у ніч на 6 липня 2024 року ворог завдав удару 27 ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed-131/136» з Криму та Курської області рф.

До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Захисникам неба вдалося збити 24 «шахеди» у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

Проте стало відомо, що окупанти потрапили енергетичною інфраструктурою Сумської області: через атаку «шахедів» було знеструмлено населені пункти області у кількох районах.

Наразі аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання.

Крім того, повідомляється, що минулої доби, 5 липня, ППО півдня України збило п’ять керованих авіаційних ракет Х-59, які були направлені противником з літаків тактичної авіації.

Також знищено сім розвіддронів: 4 Zala, 2 Supercam і 1 Орлан-10.

У росії знову палають нафтобази

У той же час, неспокійна ніч видалася і в Краснодарському краї рф, де безпілотники підпалили дві нафтобази і пошкодили вежу зв’язку.

Як пишуть ворожі пабліки, у станиці Павловській після падіння фрагментів БпЛА на нафтобазі сталося загоряння резервуарів із зберігання палива. У станиці Ленінградській внаслідок атаки також сталося спалах резервуару з паливом.

За офіційними даними, всі дрони «були збиті», а завдані збитки стільникової вежі в Єйську та нафтобазі «Лукойлу» у станиці Павловській – результат падіння уламків.

Про що повідомляє Генштаб ЗСУ?

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 139 бойових зіткнень. Росіяни завдали по позиціях наших військ та населених пунктів шість ракетних ударів (із застосуванням дванадцяти ракет), 55 авіаційних ударів (задіяло 72 КАБ), а також здійснили понад три тисячі обстрілів, з яких 105 – із реактивних систем залпового вогню.

5 липня противник завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Вовчанськ, Російська Лозова, Глибоке, Курилівка, Степова Новоселівка, Ківшарівка Харківської області; Часів Яр, Торецьк, Нью-Йорк, Миколаївка, Вовче, Новоселівка Перша, Костянтинівка, Максиміліанівка Донецької області; Гуляйполе Запорізької області.

Ворог продовжує наступальні та штурмові дії на Харківському напрямку за підтримки авіації. Загалом тут сталося вісім бойових зіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Стариця та Липці.

Кількість боєдотиків збільшилася до п’яти за добу на Куп’янському напрямі. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Сінківки та Петропавлівки Харківської області.

Минулої доби авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили дві артсистеми, склад боєприпасів, станцію РЕБ, шість районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт окупантів.

Втрати ворога на ранок 6 липня 2024 року

Також Генштаб повідомляє, що за минулу добу загальні втрати російських загарбників склали 1260 осіб. У техніці втрати такі: