Під Одесою “Хюндай” наїхав на “Смарт” із дитиною: троє людей потрапили до лікарні

Унаслідок потрійної ДТП в Одеському районі постраждали двоє водіїв і 7-річна дитина. Автопригода сталася близько 17-ї години 21 березня, біля селища Таїрове.
Про це повідомили в поліції Одеської області.
Поліцейські встановили, що водійка легковика Smart, рухаючись у напрямку села Сухий Лиман, зупинилася в лівій крайній смузі для повороту. Позаду в попутному напрямку рухалася автівка Hyundai, водій якої врізався в Smart. Останнє авто винесло на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з легковиком Renault.
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Унаслідок аварії постраждали водії Hyundai і Smart, а також 7-річна пасажирка другого авто.
Водієві Hyundai діагностували закриту черепно-мозкову травму, водієві Smart – плевову плечової кістки, тупу травму живота, а її доньці – тупу травму живота та грудної клітки.
Травмованих госпіталізували.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.